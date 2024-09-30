Лидер Узбекистана назвал самой благородной профессию учителя после избиения школьника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал образование наиболее актуальной из всех сфер, а профессию учителя — самой благородной среди всех профессий. Его слова передает Telegram-канал МИД республики «Дунё».

«Образование — самое актуальное из всех сфер, школа — важнейшее учреждение, профессия учитель — самая благородная среди всех», — заявил лидер Узбекистана.

Также сообщалось, что Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, которая была посвящена Дню учителей и наставников. Также президент Узбекистана вручил награды работникам сферы образования.

25 сентября стало известно, что в школе №188 в Чиланзорском районе Узбекистана учительница Озода Равшанова избила ученика шестого класса за просьбу вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, в ответ женщина применила силу в отношении школьника: она подняла ребенка с места, схватила его за горло, прижала к доске и несколько раз ударила головой.

Суд в Ташкенте оштрафовал педагога. Ее признали виновной по статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных школьников.