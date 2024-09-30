Москвичам рассказали, какую погоду ждать в октябре

Несмотря на то, что сейчас наблюдается похолодание, в октябре теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В ближайшие три дня погода наладится, тепло вернется. К четвергу дневная температура повысится до +20 градусов. Но в пятницу во второй половине дня начнется дождь, а на выходные придется похолодание, но оно не будет затяжным», — рассказал Шувалов.

В целом, по его словам, первая половина октября будет теплой.

30 сентября стало известно, что в социально-значимых объектах нескольких муниципалитетов Московской области начали включать отопление. При этом, по словам председателя Союза жилищных организаций Москвы, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ, юриста Константина Крохина, отопительный сезон в столице стартует тогда, когда средняя температура воздуха будет составлять +8°C и ниже в течение пяти суток.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков до этого сообщал, что сентябрь в Москве стал самым теплым за все время наблюдения, а также очень сухим. Температура воздуха была ниже климатической нормы только в один день — 23 сентября.

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