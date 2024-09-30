Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2025 года в размере 22 440 рублей. Текст документа доступен в думской электронной базе.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», — следует из документа.

В настоящее время в России установлена минимальная оплата труда в размере 19 242 рубля. По закону в МРОТ включаются оклад, а также стимулирующие выплаты, например, премия за качество работы.

Не входят в МРОТ компенсационные выплаты, которые нужны, чтобы покрыть влияние неблагоприятных факторов на сотрудника.

Зарплата сотрудников, которые отработали полный месяц, не может быть ниже суммы минимальной оплаты труда. В случае, если в регионе установлен дополнительный районный коэффициент, то его нужно учитывать при расчете зарплаты и других выплат, на которые влияет МРОТ.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что повышение МРОТ коснется тех, кто получает за свой труд оплату на минимальном уровне. Однако опосредованно это может затронуть каждого трудоустроенного россиянина.

Ранее россиянам рассказали, какие выплаты увеличат в 2025 году.