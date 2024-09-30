Гастроэнтеролог рассказал, что есть для снижения холестерина

Уровень холестерина в крови можно снизить без лекарств, для этого необходимо есть больше растительной пищи, в том числе свежих овощей и зелени. Об этом сообщила гастроэнтеролог Татьяна Жаровская радио Sputnik.

«Для снижения холестерина необходимо включить в рацион больше растительной пищи», — сказала она.

Гастроэнтеролог отметила, что человек в день должен употреблять не менее 400 грамм свежих овощей и зелени, а также около 150-200 грамм ягод и фруктов. В них, пояснила врач, содержатся растворимые пищевые волокна, которые связывают избыток жирных кислот.

Людям с высоким холестерином следует ограничить в своем меню насыщенные жирами продукты, включая яйца. Их рекомендуется съедать не более одного в день. Кроме того, нельзя переедать сливочного масла (рекомендуется не более 15-20 г в первой половине дня), говядину, свинину и птицу.

Красное мясо лучше есть 1-2 раза в неделю. Птица и рыба допускается в ежедневном меню, но перед их употреблением следует снимать кожу, потому что именно там содержится жир, подчеркнула Жаровская.

Для снижения уровня холестерина лучше выбирать продукты, содержащие длинные углеводы, добавила гастроэнтеролог.

До этого нутрициолог посоветовал добавить облепиху в свой рацион осенью.

Ранее врач рассказала, сколько минут в неделю нужно тренироваться для здоровья сердца.