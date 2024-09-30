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Мизулина направит обращение в прокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово

Мизулина обратится в ГП РФ после инцидента со школьником в Одинцово

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Антон Денисов/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что готовит обращение в Генеральную прокуратуру (ГП) в связи со скандалом в Одинцовской средней общеобразовательной школе №3. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как рассказала общественный деятель, учительница не пустила четвероклассника в туалет и ребенок не смог стерпеть нужду. В настоящее время мальчик болеет, на фоне переживаний и унижения у него поднялась температура. Мать школьника уже обратилась в прокуратуру.

«Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году письма в разные министерства и ведомства не дали никакого результата», — заявила Мизулина.

До этого суд в Ташкенте оштрафовал педагога Озоду Равшанову, которая избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. 25 сентября стало известно, что в школе №188 в Чиланзорском районе женщина избила ученика шестого класса за просьбу вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее в российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя.

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