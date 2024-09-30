Солдат украинской армии застрелил в Торецке двух пенсионеров. Об этом РИА Новости рассказала их дочь Оксана Макарова.

«Связь с ними пропала еще в конце июля. А 4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму», — рассказала она.

Тела оставили лежать во дворе, а внутри дома все перерыли. Макарова написала заявление в СК.

До этого житель Курской области рассказал, что грузинские, польские и европейские наемники в рядах ВСУ, которые вторглись в Курскую область, убивали жителей Суджи без разбора, грабили дома и насиловали женщин.

Ранее бойцы ВСУ убили семью, пытавшуюся выехать из Новогродовки в ДНР.