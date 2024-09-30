Назван самый популярный вид мошенничества в России

В России более половины всех мошеннических действий происходят через телефонные звонки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов. Чаще всего, по его словам, злоумышленники связываются со своими жертвами, вынуждая их совершать действия в своих интересах.

«Обычно мошенники используют уже имеющуюся информацию, чтобы создать ощущение срочности решения проблемы. Затем они предлагают «простой» и быстрый выход из ситуации, выступая в роли спасителей», — рассказал эксперт.

Он добавил, что порой сложно понять, кто именно звонит — мошенник или реальный представитель организации. Следует насторожиться, если «специалист» торопит собеседника, призывая быстро совершить какие-либо действия, или просит сообщить код из SMS, чего категорически делать нельзя.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин до этого объяснил, как защититься от мошенничества с приложениями банков. По его словам, скачивать софт или обновления через ссылки, которые приходят в сообщениях или по почте, ни в коем случае нельзя.

Настоящие обновления банковских приложений доступны через официальные магазины приложений, подчеркнул парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошеннический QR-код.