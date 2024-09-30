Сбежавшая из дома 14-летняя школьница обвинила девятиклассника в изнасиловании

В Екатеринбурге девушка обвинила 16-летнего юношу в сексуальном насилии, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

Как удалось установить полицейским, в августе 14-летняя девушка сбежала из дома, а затем оказалась в одной из квартир барака в Кыштымском переулке. Там школьница проводила время с неким юношей, которого плохо знала, именно он, по словам потерпевшей, и надругался над ней. После этого семиклассница попала в психиатрическую больницу и рассказала о пережитом насилии соцработнице, которая обратилась в полицию.

Правоохранители уже нашли предполагаемого насильника. Им оказался ученик девятого класса одной из школ города, который, однако, заявил, что вступил в интимную близость с новой знакомой по взаимному согласию. В СУ СКР по Свердловской области ход дела комментировать отказались.

Ранее в Казахстане 15-летнюю беременную девушку выдали за насильника.