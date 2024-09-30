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Россиянам объяснили, почему с маленькими детьми важно сюсюкать

Психолог Таранова: для здоровья младенцев с ними нужно сюсюкаться

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С маленькими детьми сюсюкаться не вредно – наоборот, это полезно. Такое эмоционально окрашенное общение с детьми помогает развивать их речь, а также позволяет им чувствовать себя безопасно и комфортно, объяснила детский психолог Ирина Таранова Общественной Службе Новостей.

Речь, которую называют сюсюканьем, становится выразительной, живой и местами утрированной. Это способствует тому, что ребенок учится реагировать на речь, считывать эмоциональное состояние взрослого. Пи этом малыш чувствует себя более комфортно и безопасно.

«Для маленьких детей сюсюканье просто необходимо, оно в том числе помогает им развивать речь. Те же самые потешки, которые родители часто рассказывают детям, тоже эмоционально окрашены, и это очень хороший шаг в речевом развитии ребенка», — подчеркнула Таранова.

Сюсюкаться можно с малышом до четырех лет, если ребенок старше, то это уже неуместно – в этом возрасте дети умеют воспринимать не только эмоции, но и вербальное значение слов.

Не менее вредно разговаривать с маленьким ребенком как со взрослым, демонстрируя некоторую отстраненность. Это может привести к развитию тревожности, беспокойства и другим проблемам. В том числе такие дети чаще становятся нервозными, эмоционально неустойчивыми, плаксивыми, у них нарушается режим сна и питания. Все это связано с тем, что у ребенка нет чувства защищенности, поэтому общаться с детьми следует по -разному в зависимости от возраста, заключила психолог.

Напомним, ученые также выяснили, что обращение к детям ясельного возраста с помощью сюсюканья полезно для их когнитивного развития. Этот тип речи помогает малышам изучать звуки и ритмы своего языка, что облегчает им понимание и произнесение слов по мере их роста.

Ранее невролог рассказал, как не допустить задержки развития речи у ребенка.

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