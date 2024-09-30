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На и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева завели уголовное дело

СК: на и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева завели дело о получении взятки

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Алан Марзаев/VK

В отношении исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в отношении него возбудили дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В этот же день бывший советник главы Дагестана Осман Махачев заслушал приговор по делу о взятке в Бабушкинском районном суде Москвы. Суд приговорил экс-чиновника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также Махачеву назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки в сумме 115 млн рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной службе в течение пяти лет. Находящееся под арестом имущество, принадлежащее экс-советнику, было конфисковано в доход государства.

23 сентября сообщалось о задержании заместителя регионального министра спорта Светланы Гадаровой. Чиновницу обвиняют в получении взятки в размере порядка 80 тысяч рублей.

Ранее в Бурятии задержали помощника главы регионального минсельхоза.

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