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В Госдуме рассказали о тестировании детей мигрантов на знание русского языка в школах

Яровая: для детей мигрантов могут ввести тестирование на знание русского языка

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Перед приемом в российские школы для детей мигрантов могут ввести тестирование на знание русского языка. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает «Интерфакс».

По словам Яровой, комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики обсудит этот вопрос на ближайшем заседании. После чего, возможно, будут инициированы поправки в законодательство.

«Ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками», — сказала депутат.

18 сентября стало известно, что Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей-мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе. По данным ведомства, на конец 2023–2024 учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский. Подробнее об этом — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в МВД рассказали о новых правилах для не владеющих русским языком мигрантов.

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