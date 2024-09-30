Дизайнер нашла в благотворительном магазине давно утерянную модель своего пальто

В Англии дизайнерша нашла в благотворительном магазине давно утерянную модель своего пальто, пишет Independent.

Модельер из Англии Джин Поллант рассказала, что испытала невероятную радость, когда узнала, что одно из ее творений, уникальное пальто, которое считалось утерянным на протяжении почти 40 лет, было обнаружено в благотворительном магазине в Лондоне.

По словам менеджера магазина Марины Айки-Ботчвэй, уже с первого взгляда на пальто она поняла, что перед ней нечто особенное, и решила провести тщательное исследование, чтобы выяснить происхождение этой находки.

Она проверила этикетку и провела быстрый поиск в интернете, где и обнаружила контакты Джин. После этого сотрудница магазина позвонила ей и сказала о своей находке. Как сообщила сама модельер, пальто было создано в 1988 году на ее домашнем кухонном столе и являлось предметом гордости.

«Я была на седьмом небе от счастья, правда. Было очень мило со стороны человека, который это обнаружил, поверить, что это что-то важное для меня», — рассказывает Джин.

Более того, пальто выглядело совершенно новым, как будто никогда не носилось, что удивило работников магазина и его создательницу.

«Это как увидеть ребенка. Это прекрасно. Я знаю каждый его квадратный дюйм, и я совершенно поражена, что он выглядит таким новым и ощущается новым», — добавила Поллант.

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