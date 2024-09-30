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В Госдуме объяснили, как идея с пенсионными баллами скажется на рождаемости

Депутат Леонов: идея с пенсионными баллами простимулирует рождаемость

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Предложение позволить россиянам добровольно делиться с родителями пенсионными баллами станет не только поддержкой пожилых, но и простимулирует рождаемость. Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Госдумы, зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Если у человека динамика накопления пенсионных баллов на хорошем уровне, то уже в 40-45 лет он сможет поделиться с родителями – это станет дополнительной помощью пенсионерам. Второй главный плюс – это стимул рождаемости, так как с принятием закона иметь детей станет выгодно, считает депутат.

«Если пять детей — это уже пять пенсионных баллов, а надо всего 30. Это в какой-то степени даже будет стимулировать рождаемость, и это бонус для многодетной семьи еще дополнительный будет», — убежден Леонов.

Он добавил, что с принятием закона женщина с пять-шестью детьми сможет накопить пенсию, вообще не работая.

Напомним, депутаты готовят законопроект, позволяющий детям передавать своим родителям пенсионные баллы в равных долях. Предполагается, что это позволит пожилым родителям, не накопившим достаточного количества баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокую пенсию.

Ранее Союз пенсионеров оценил идею о передаче россиянами пенсионных баллов родителя.

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