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Мужчина не смог добиться внимания девушки подарками и напал на нее с ножом

В Таиланде мужчина не смог добиться понравившейся девушки и ранил ее брата ножом

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Depositphotos

В Таиланде мужчина попытался добиться расположения девушки с помощью подарков, а затем напал на ее брата с ножом. Об этом сообщает The Thaiger.

Отчаянно нуждающийся в отношениях 39-летний мужчина по имени Утхай решил осыпать понравившуюся ему девушку подарками. Он купил ей телефон и оплатил жилье, но та перестала отвечать на его звонки. Тогда таец решил встретиться с возлюбленной около ее работы, но случайно наткнулся на брата девушки. Мужчины подрались, и Утхай применил нож якобы в целях самообороны. В результате он получил порез на затылке, а его 21-летнего соперника срочно госпитализировали с серьезной раной руки.

Утхай заявил, что всего лишь хотел любви, и теперь чувствует себя обманутым. Его подруга отметила, что они никогда не состояли в отношениях, а лишь время от времени общались. Когда мужчина появился пьяным у ее дома, она обратилась за помощью к брату, так как опасалась за свою безопасность. По словам девушки, Утхай попытался напасть с ножом сначала на нее, а затем ранил ее родственника.

Полиция уже задержала подозреваемого, ведется расследование.

Ранее россиянин попытался расправиться с отцом своей девушки, который был против их отношений.

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