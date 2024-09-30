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Врач назвала три упражнения для профилактики болезни Альцгеймера

Врач Махнович: для профилактики болезни Альцгеймера можно ходить задом наперед

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Freepik

Регулярная ходьба задом наперед в течение 10–15 минут может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики института нейронаук и нейротехнологии Екатерина Махнович.

По ее словам, такое упражнение также повысит гибкость подколенных сухожилий, укрепит мышцы спины, а также придаст стабильности и гибкости позвоночнику и будет стимулировать работу мыслительных процессов за счет непривычных, не классических действий, требующих более высокого уровня умственного контроля. Еще одно полезное упражнение — стоять на одной ноге с закрытыми глазами.

«В йоге есть такая поза, как Врикшасана — поза дерева. И она — одна из наиболее популярных. Поза дерева (стояние на одной ноге с закрытыми глазами) способствует улучшению осанки, тонуса мышц ног, развивает чувство равновесия и поддержания баланса, повышает эмоциональную устойчивость и способствует улучшению концентрации, памяти, мышления», — добавила Махнович.

Помимо этого, для профилактики болезни Альцгеймера врач советует развивать межполушарные связи, например, выполнять привычные действия «не ведущей» рукой.

Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог Валерий Новоселов до этого говорил, что физическая активность, правильное питание и контроль за своим здоровьем могут снизить риски развития болезни Альцгеймера на 30-40%. По его словам, особенно важно следить за уровнем глюкозы в крови, а также артериальным давлением.

Ранее было найдено новое соединение, потенциально защищающее от болезни Альцгеймера.

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