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Имущество экс-главы вещевого управления Минобороны арестовали для взыскания штрафа

Суд наложил арест на имущество экс-начальника управления Минобороны РФ Демчика

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Shutterstock

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что на текущий момент расследование уголовного дела продолжается.

Демчик до апреля 2018 года занимал пост начальника вещевого управления Минобороны РФ. Экс-заместителя гендира обвиняют в получении взятки в размере 4 млн рублей. Следствие считает, что он получил деньги весной 2017 года.

По версии следствия, Демчик получил взятку от руководителя фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд российской армии. 27 сентября ему продлили срок содержания под стражей до 1 ноября.

Ранее появились новые детали в деле экс-главы вещевого управления МО РФ Демчика.

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