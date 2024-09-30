Правительство поддержало проекты против незаконной миграции

Правительство России поддержало законопроекты, направленные на пресечение незаконной миграции. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы, руководитель думской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что это проекты комиссии по законодательству. Все они были поддержаны кабмином полностью без замечаний.

Яровая отмечала, что главный принцип, из которого исходят законодатели — это неукоснительная защита законных прав и интересов граждан Российской Федерации.

18 сентября сообщалось, что министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждением ограничить число детей-мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе.

По данным ведомства, на конец 2023–2024 учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский. Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявлял, что ребенок, не знающий языка, не может учиться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России начнут записывать депортацию мигрантов на видео.