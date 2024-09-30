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В Бурятии задержали помощника главы регионального минсельхоза

Полиция задержала помощника министра сельского хозяйства Бурятии

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Евгений Биятов/РИА Новости

Полиция Бурятии задержала помощника главы регионального министерства сельского хозяйства Баира Пиртанова. Об этом пишет портал Infopol.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, чиновника увезли в отделение 30 сентября. Причина заключения под стражу в настоящее время уточняется.

Также сегодня был задержан исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев. Детали произошедшего неизвестны.

23 сентября сообщалось о задержании заместителя регионального министра спорта Светланы Гадаровой. Чиновницу обвиняют в получении взятки в размере порядка 80 тысяч рублей. Предполагается, что деньги ей передал супруг главы коммерческой организации в обмен на общее покровительство и создание условий для победы по результатам закупки. Ее арестовали по 19 ноября 2024 года.

Ранее стало известно о задержании главы Безенчукского района Самарской области.

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