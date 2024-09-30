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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале октября

Синоптик Цыганков: теплая погода ожидается в Москве в начале октября

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Теплая погода в Москве ожидается и в октябре, этому будет способствовать «очень теплая Европа». Об этом в беседе с RT рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик уточнил, что сентябрь 2024 года в столице стал самым теплым за все время наблюдения, а также очень сухим. По его словам, температура воздуха была ниже климатической нормы только в один день — 23 сентября. При этом тепло еще продолжится, температура в начале октября будет выше нормы.

«Давление опять растет, поэтому практически до пятницы включительно переменная облачность, без осадков и солнышко. Сегодня и завтра северо-восточный ветер, но к среде он повернет на юго-восточный, и температура будет повышаться. Завтра +15...+17°С, в среду +21...+23°С, в четверг +17...+22°С. В пятницу +13...+18°С и субботу +13...+18°С. Но в субботу облачность побольше будет, а в воскресенье возможен кратковременный дождик», — заключил Цыганков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что облачная погода с неустойчивыми прояснениями ожидается в понедельник в Москве. По словам синоптика, погоду в столице 30 сентября будет формировать надвигающийся с севера гребень антициклона. В Москве и окрестностях погода будет без существенных осадков.

Ранее синоптик назвал совпадением второй теплый сентябрь в Москве подряд.

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