Руководство взорвавшейся АЗС в Дагестане отрицает наличие нарушений

Все необходимые меры безопасности на взорвавшейся в пригороде Махачкалы автозаправке были предприняты, взрыв является «стечением цепи событий». Об этом говорится в заявлении руководства сети АЗС Plus, передает РИА Новости.

«Взрыв, произошедший 27 сентября, – это стечение цепи событий, которое привело к страшной трагедии. Сейчас ожидаются результаты экспертизы, которая определит источник взрыва», – говорится в заявлении.

В компании утверждают, что резервуары и хранилище топлива не были повреждены, и все автозаправочные колонки находятся в исправном состоянии, «что исключает возможность того, что они стали источником взрыва».

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что на данной АЗС ранее были выявлены нарушения, но затем устранены. Он также отметил, что в рамках следственных действий будут проверены и другие объекты этой сети АЗС.

Руководство сети АЗС пообещало выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших.

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. Причиной могла стать детонация газового баллона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Похожий инцидент случился в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой.

Ранее взрывы на АЗС в Дагестане попали на видео.