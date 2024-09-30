В России появится стандарт уборок на труднодоступных территориях

«Чистая Арктика» займется разработкой рекомендаций по безопасному сбору и вывозу отходов с труднодоступных территорий. Эту работу проведут по итогам экспедиции волонтеров на мыс Челюскин при поддержке «Росатома», заявил глава общественного экопроекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин в ходе заседания Общественного совета Минприроды России, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба проекта.

По мнению Нагибина, нужно выработать единый стандарт уборок, так как территория Арктики требует особого подхода из-за природных особенностей. Например, на тундровых поверхностях нельзя применять тяжелую технику. Технологию обкатают на самой северной точке Евразии, куда сейчас направляют волонтеров проекта. Уборки мыса Челюскин будут ежегодными, отметил он.

К концу года проект вынесут на обсуждение и экспертизу профильных ведомств. Нагибин указал, что рекомендации станут исполнением поручения президента РФ от 2022 года, которые он дал по итогам форума «Экосистема — заповедный край» на Камчатке. Они включают анализ проблем, возникающих у проекта «Чистая Арктика» при сборе, накоплении, сортировке и утилизации отходов, предложения об изменениях в законодательство и об обеспечении этой деятельности средствами.

Последнюю проблему Нагибин предложил решить с помощью так называемых окрашенных платежей.

«С таким предложением ко мне обратились губернаторы арктических субъектов. Сегодня экоплатежи по штрафам уходят в регионы, они окрашенные, но часто подвисают, поскольку на проведение масштабных экологических мероприятий... их бывает недостаточно. Но при этом их точно хватит на организацию уборок», — пояснил глава проекта.

Нагибин подчеркнул, что убирать придется много и долго, так как территория арктической зоны составляет 9,5 млн га.

«Чистая Арктика» реализуется с 2021 года. С тех пор в проекте приняли участие 6000 волонтеров, которые собрали 12 000 тонн отходов. Итоги четвертого сезона подведут после двухмесячной экспедиции на мыс Челюскин.

Ранее волонтеры «Чистой Арктики» очистили поселок в Заполярье.