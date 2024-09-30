В России призвали запретить зоопарки и цирки с животными

В России необходимо прекратить использовать животных для развлечения и заработка на них. Следует запретить зоопарки и цирки, эксплуатирующие зверей. С таким призывом в беседе с 360.ru выступил политолог Алексей Ярошенко.

Сегодня множество талантливых актеров, которые занимаются цирковым искусством, поэтому животных к этому давно можно не привлекать, подчеркнул эксперт. Что касается зоопарков, то там животных содержат в ужасных условиях, обрекая их на страдание. Причем не важно, об официальной организации идет речь или о нелегалах.

«Это неправильно, когда животных вырывают из среды обитания на потеху людям. Это характеризует человечество с самой плохой стороны», — добавил Ярошенко.

Он призвал навести порядок в этой сфере, перестав истязать животных, а также сделать все, чтобы у детей и подростков сформировалось правильное отношение к ним. Подрастающее поколение должно понимать, что животных нельзя заковывать в цепи и обрекать на жизнь в клетках, заключил эксперт.

В Госдуме ранее открыли «страшный секрет» о приютах для животных.