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Американский пенсионер признал вину в участии в конфликте на стороне ВСУ

РИА: американец Хаббард согласился с обвинением в участии в конфликте за ВСУ

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Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал вину в участии в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

«Да, я согласен с предъявленным обвинением», — сказал Хаббард.

В ходе заседания прокурор огласила обвинение в отношении 72-летнего американца, согласно которому он в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. По данным гособвинителя, Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, и до апреля 2022 года он «принимал участие в вооруженном конфликте», пока 2 апреля не был задержан российским военным.

27 сентября суд отправил Хаббарда под стражу на шесть месяцев, до 26 марта 2025 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет по статье об участии наемника в военных действиях.

25 сентября наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к лишению свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Верховный суд Донецкой народной республики выяснил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года австралиец участвовал в боевых действиях на стороне Киева в качестве наемника. За это он получил деньги в сумме, эквивалентной свыше 1,3 млн рублей.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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