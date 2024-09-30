В Якутии пассажирский автобус въехал в опору ЛЭП

В республике Саха прокуратура расследует обстоятельства ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 30 сентября в селе Антоновка. Маршрутка, принадлежащая МУП «Нюрбинское автотранспортное предприятие», въехала в опору ЛЭП. По предварительной информации, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки.

До этого в Санкт-Петербурге четверо пешеходов — беременная и трое детей — пострадали в ДТП с иномаркой. 49-летний водитель на «Ситроене» недалеко от супермаркета у дома 17 по проспекту Науки наехал на 38-летнюю беременную, двух 11-летних близняшек и их четырехлетнюю сестру. Семья пересекала дорогу в месте регулируемого перехода. Всех пешеходов с травмами забрали в больницу.

Ранее в Сыктывкаре автомобиль сбил женщину с младенцем в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе.