Член СПЧ назвала странным дело о вымогательстве у чиновников Подмосковья

Красногорский суд очень достойно ответил в деле о вымогательстве денег у чиновников Московской области, так как администраторам Telegram-канала «Держиморда» предъявили неконкретные обвинения, написала в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) и правозащитник Ева Меркачева.

Она отметила, что сторона обвинения предъявила публикации в канале без раскрытия их содержания, создав неопределенность и нарушив право обвиняемых на защиту.

«Суд удивился. Вместо эпизодов обвинение предъявило ссылки на посты», — написала Меркачева.

В результате суд определил, что обвиняемые не могут полноценно защищаться от неконкретного обвинения.

«В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, каждый обвиняемый имеет право знать, в чем он обвиняется, и реализовать в полном объеме свои права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, в том числе право на защиту от предъявленного обвинения», — говорится в постановлении суда.

Напомним, администраторов Telegram-канала «Держиморда» обвиняют в вымогательстве у чиновников за отказ от публикации негативных постов о них.