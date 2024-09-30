Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Член СПЧ назвала странным дело о вымогательстве у чиновников Подмосковья

Член СПЧ Меркачева: суд достойно ответил в деле о модераторах канала «Держиморда»

close
Shutterstock

Красногорский суд очень достойно ответил в деле о вымогательстве денег у чиновников Московской области, так как администраторам Telegram-канала «Держиморда» предъявили неконкретные обвинения, написала в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) и правозащитник Ева Меркачева.

Она отметила, что сторона обвинения предъявила публикации в канале без раскрытия их содержания, создав неопределенность и нарушив право обвиняемых на защиту.

«Суд удивился. Вместо эпизодов обвинение предъявило ссылки на посты», — написала Меркачева.

В результате суд определил, что обвиняемые не могут полноценно защищаться от неконкретного обвинения.

«В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, каждый обвиняемый имеет право знать, в чем он обвиняется, и реализовать в полном объеме свои права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, в том числе право на защиту от предъявленного обвинения», — говорится в постановлении суда.

Напомним, администраторов Telegram-канала «Держиморда» обвиняют в вымогательстве у чиновников за отказ от публикации негативных постов о них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами