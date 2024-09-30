СК проверит российскую школу после жалоб родителей на первоклассников, не знающих русский

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку после публикации в СМИ информации о нарушении прав учащихся одной из школ областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

«С учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, однако руководство школы не принимает необходимых мер», — уточнили в СК суть проблемы, в обстоятельствах которых предстоит разобраться правоохранителям.

До этого директор школы №7 Калининграда в шутку посоветовала выучить несколько слов на узбекском языке после того, как к ней обратились несколько родителей первоклассников с жалобой на то, что шестеро детей в классе не умеют говорить по-русски. Это привело к скандалу, который вышел за стены школы.

Ранее в Узбекистане учительница избила ученика, попросившего говорить по-русски.