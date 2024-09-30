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СК проверит российскую школу после жалоб родителей на первоклассников, не знающих русский

СК: школу в Калининграде, где первоклассники не говорят по-русски, проверят

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Pixabay

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку после публикации в СМИ информации о нарушении прав учащихся одной из школ областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

«С учетом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, однако руководство школы не принимает необходимых мер», — уточнили в СК суть проблемы, в обстоятельствах которых предстоит разобраться правоохранителям.

До этого директор школы №7 Калининграда в шутку посоветовала выучить несколько слов на узбекском языке после того, как к ней обратились несколько родителей первоклассников с жалобой на то, что шестеро детей в классе не умеют говорить по-русски. Это привело к скандалу, который вышел за стены школы.

Ранее в Узбекистане учительница избила ученика, попросившего говорить по-русски.

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