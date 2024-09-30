Врач рассказала, какие привычки защитят от деменции

Правильное питание и социальная активность помогут защититься от деменции и не допустить ослабления памяти. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики института нейронаук и нейротехнологии Екатерина Махнович.

По ее словам, в рацион питания важно добавлять овощи, рыбу, зерновые продукты, орехи. При этом количество добавленного сахара и насыщенных (животных) жиров стоит снизить. Для здоровья мозга врач также советует больше общаться с другими людьми и спать не менее семи-восьми часов в сутки.

«Постоянный стресс очень вреден для мозга! Пусть в вашей жизни будет время для простых радостей. Дайте себе время наедине с любимой книгой, насладитесь уходом за домашними растениями, поиграйте со своими питомцами. Все это обязательно даст прилив положительных эмоций», — добавила Махнович.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, до этого показало, что люди с гипертонией могут снизить риск развития деменции, регулярно выпивая кофе.

Ранее врач рассказала об одной из масок деменции.