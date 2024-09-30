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В лифте московской больницы застряли 11 пациентов

SHOT: 11 человек застряли в лифте в московской поликлинике

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МЧС России

В Москве 11 человек застряли в лифте в поликлинике №115, в их числе беременная женщина и пациентка после инфаркта. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что все являются пациентами, которые пришли утром на прием. В лифте у них началась паника, так как стало нечем дышать.

Одну из пациенток удалось поднять через люк, ей понадобилась экстренная помощь.

До этого в Москве пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома. В родильном доме на Ленской улице роженицы зашли в кабину вместе с медсестрой и отправились на третий этаж. Во время движения лифт поехал на минус первый этаж и застрял. При этом у одной из пациенток начались схватки. Одной из пассажирок удалось поймать связь и позвонить мужу, который вызвал спасателей.

Ранее стало известно, что в российских домах начнут массово останавливать лифты.

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