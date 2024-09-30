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Россияне рассказали, планируют ли уйти в отпуск во время осенних каникул

RT: каждый шестой россиянин уйдет в отпуск во время осенних каникул

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Shutterstock

Во время школьных осенних каникул каждый шестой родитель планирует взять отпуск, чтобы провести с детьми больше времени. В оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама и каждый восьмой отец, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что намерение взять отпуск во время осенних каникул напрямую зависит от возраста детей – чем они младше, тем чаще родители хотят провести время с ними. Так, в отпуск идут 17% родителей учащихся начальных классов, 12% — средней школы и только 4% родителей учащихся в 10–11-х классах.

В то же время о планах не брать отпуск осенью сообщили 70% родителей, еще 15% примут решение позже.

Исследование сервиса по поиску работы Superjob основано на ответах 1,6 тыс. россиян – родителей школьников.

До этого эксперты выяснили, что большинство россиян (72%) во время осенних каникул не будут выезжать дальше, чем за 150 километров от места жительства. В дальние путешествия по стране отправятся 12% россиян, а 16% уедут за границу.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обошлись билеты в поездках на осенние каникулы.

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