Россиянам объяснили, можно ли разговаривать по видеосвязи в общественном месте

Разговаривать по видеосвязи в общественном месте необходимо в наушниках. Об этом Pravda.Ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Если у нас нет наушников, значит, мы уходим либо туда, где нет людей, либо переносим этот звонок на более позднее время, когда мы никого не побеспокоим», — посоветовала эксперт.

По ее словам, такой разговор может мешать окружающим людям и раздражать их, потому что звук через мобильный телефон непривычен для человеческого слуха. Эксперт отметила, что в ассоциации планируют разработать меры для решения проблемы с публичными разговорами по видеосвязи, помощь в этом вопросе окажет комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что в общественных местах можно разговаривать по видеосвязи, однако, делать это нужно в наушниках, чтобы не нарушать покой и границы находящихся рядом людей. Кроме того, во время такого звонка важно, чтобы окружающие не попадали в кадр, уточнила эксперт.

Ранее эксперт по этикету назвала запретные темы для разговоров на публике.