В России предложили ряд мер для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

Российские власти разработали ряд мер по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Соответствующие положения изложены в новом законопроекте Минэкономразвития «О платформенной экономике», который есть в распоряжении газеты «Ведомости».

Согласно документу, операторам платформ, через которые самозанятые находят заказы, предлагается ограничить систематическое выполнение ими услуг для одного заказчика и не допускать принятие заказов для самозанятых от тех заказчиков, с которыми они состояли в трудовых отношениях ранее.

Авторы законопроекта допускают возможность корректировать рамки времени и числа заказов, которые самозанятый может выполнить для одного работодателя в зависимости от отрасли.

Согласно законопроекту, для контроля найма самозанятых операторов платформ могут подключить к системе Федеральной налоговой службы. Так в Минэке смогут проверять, состояли ли самозанятый и заказчик ранее в трудовых отношениях. Кроме того, предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и подчинение правилам внутреннего трудового распорядка.

Как рассказал ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight Сергей Семко, в Минэкономразвития также хотят исключить схему, при которой маркетплейсы вынуждают сотрудников оформлять самозанятость, чтобы не уплачивать соцвзносы. Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина также отметила, что компании все чаще стали пользоваться механизмом самозанятости, чтобы экономить на налогах и отчислениях в пользу сотрудников.

В августе в Минэкономики РФ предложили расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые. Цель — не допустить применение «серых» схем выплаты заработной платы.

Ранее россияне назвали главные преимущества самозанятости.