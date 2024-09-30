В Ульяновске спасли пенсионерку, которую заковал в наручники ее внук

В Ульяновске спасатели помогли пенсионерке, которую «арестовал» ее собственный внук, рассказали в местном Управлении гражданской защиты.

На днях помощь спасателей понадобилась жительнице Засвияжского района, к которой маленький внук применил спецсредство. Оно, как уточняется, ранее принадлежало мужу пенсионерки, работавшему в правоохранительных органах. Во время игры мальчик, точный возраст которого неизвестен, застегнул наручник на руке бабушки, а снять его уже не смог.

Руку пожилой женщины освободили в присутствии родителей ребенка, заковавшего ее в наручники. Их пришлось распилить специальным инструментом. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

Ранее москвичи приковали себя друг к другу наручниками на спор и вызвали спасателей.