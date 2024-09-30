Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ульяновске спасли пенсионерку, которую заковал в наручники ее внук

В Ульяновске внук применил к бабушке спецсредство во время игры

close
Depositphotos

В Ульяновске спасатели помогли пенсионерке, которую «арестовал» ее собственный внук, рассказали в местном Управлении гражданской защиты.

На днях помощь спасателей понадобилась жительнице Засвияжского района, к которой маленький внук применил спецсредство. Оно, как уточняется, ранее принадлежало мужу пенсионерки, работавшему в правоохранительных органах. Во время игры мальчик, точный возраст которого неизвестен, застегнул наручник на руке бабушки, а снять его уже не смог.

Руку пожилой женщины освободили в присутствии родителей ребенка, заковавшего ее в наручники. Их пришлось распилить специальным инструментом. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

Ранее москвичи приковали себя друг к другу наручниками на спор и вызвали спасателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами