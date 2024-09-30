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Момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео

Mash опубликовал момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как в квартире здания ЖК «Селигер Сити» в Москве взрывается газовый баллон и вылетает на улицу.

Очевидцы рассказали, что от летящего баллона смог увернуться человек, находившийся рядом.

Пожар произошел ночью в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити», который находится в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены пятеро человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По предварительным данным, причиной пожара стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что перед пожаром были слышны хлопки. По данным Baza, возгорание началось в квартире, где проводился ремонт.

По данным МЧС, пострадали четыре человека, еще семь были спасены.

Ранее была названа причина пожаров в ЛНР.

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