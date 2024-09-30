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Доктор Мясников рассказал про опасность сахарозаменителей

Доктор Мясников: сахарозаменители повышают риск развития диабета второго типа

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Christian Ohde/Global Look Press

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что сахарозаменители могут привести к диабету второго типа и в целом повышают риск болезни.

По его словам, сахарозаменители находятся в «красной зоне». Он признал, что в них меньше калорий, чем в натуральном сахаре, однако это не делает их менее вредными. Доктор предупредил, что часто они более вредные, чем классический сахар. Мясников добавил, что помимо диабета, сахарозаменители провоцируют развитие онкологических заболеваний.

До этого ученые выяснили, что гормональная терапия может снизить риск инсулинорезистентности и диабета 2-го типа у женщин после менопаузы. Это показал анализ данных десятков тысяч пациенток.

Часто развитию диабета 2-го типа предшествует развитие инсулинорезистентности, при которой клетки теряют чувствительность к инсулину и не могут нормально перерабатывать глюкозу.

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