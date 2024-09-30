Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе завели уголовное дело после исчезновения девочки

В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения 11-летней школьницы

close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением 11-летней девочки в Топкинском муниципальном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По предварительной информации, 29 сентября 2024 года в 13:30 (09:30 мск) девочка вышла из дома на улице Центральной в деревне Терехино и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно. В связи с этим следственные органы СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу начали уголовное производство для выяснения всех обстоятельств исчезновения 11-летней Анны Юдаковой.

На место происшествия выехала следственная группа, включая криминалистов. Следователи совместно с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия и следственные действия для выяснения причин и обстоятельств исчезновения девочки. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления.

Также правоохранители поделились приметами пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, плотное телосложение, темные волосы, стрижка каре. Она была одета в красную плюшевую толстовку с капюшоном, черные брюки и серые танкетки на резиновой подошве. Девочка имеет особенности развития: она плохо слышит и является инвалидом с рождения.

Ранее пропавшего мальчика нашли с помощью дрона с тепловизором в лесу Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами