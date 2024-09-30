В Кузбассе завели уголовное дело после исчезновения девочки

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением 11-летней девочки в Топкинском муниципальном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По предварительной информации, 29 сентября 2024 года в 13:30 (09:30 мск) девочка вышла из дома на улице Центральной в деревне Терехино и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно. В связи с этим следственные органы СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу начали уголовное производство для выяснения всех обстоятельств исчезновения 11-летней Анны Юдаковой.

На место происшествия выехала следственная группа, включая криминалистов. Следователи совместно с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия и следственные действия для выяснения причин и обстоятельств исчезновения девочки. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления.

Также правоохранители поделились приметами пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, плотное телосложение, темные волосы, стрижка каре. Она была одета в красную плюшевую толстовку с капюшоном, черные брюки и серые танкетки на резиновой подошве. Девочка имеет особенности развития: она плохо слышит и является инвалидом с рождения.

Ранее пропавшего мальчика нашли с помощью дрона с тепловизором в лесу Ленобласти.