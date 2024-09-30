Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что победа на выборах кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис грозит стране ужесточением цензуры. Об этом он заявил, выступая на акции в центре Вашингтона, передает ТАСС.

»Хиллари Клинтон, Тим Уолц и Камала Харрис — все они говорят одно и то же», — заявил Кеннеди.

Политик отметил, что говорят, если демократы вновь окажутся в Овальном кабинете, они подвергнут цензуре дезинформацию и ложную информацию. Кеннеди-младший подчеркнул, что для демократов свобода слова является привилегией, а не правом. Он обратил внимание, что стране нужен лидер, который «защищал бы свободу слова и конституционные права» американцев.

Кеннеди - младшего кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп включил в состав своей переходной команды.

21 сентября бывший кандидат в президенты США заявил, что Зеленский будет делать все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между РФ и НАТО.

Ранее Кеннеди-младший предостерег власти США от одобрения ударов ВСУ вглубь России.