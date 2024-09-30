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В деле о хищении на поставках бронежилетов могут появиться новые фигуранты

Неустановленные чиновники МО РФ могут пойти по делу о хищении на бронежилетах

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Неустановленные должностные лица из числа сотрудников Минобороны РФ могут стать обвиняемыми в получении взятки по делу о хищении при поставке некачественных бронежилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное <…> по факту дачи взятки <…> неустановленным должностным лицам Минобороны России», — говорится в документе.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый — гендиректор группы компаний (ГК) «Пикет» Андрей Есипов.
Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне спецоперации, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этим изделиям. Сумма ущерба составляет около 2 млрд рублей.

В середине сентября топ-менеджеры группы компаний (ГК) «Пикет», обвиняемые в поставках некачественных бронежилетов в Минобороны России на сумму около 2 млрд рублей, могли скрыться за границей до их ареста. До этого была установлена причастность главы ГК «Пикет» к делу о некачественных бронежилетах.

Ранее суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах.

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