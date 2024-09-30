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Открытое горение ликвидировано в ЖК «Селигер Сити» в Москве

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ЖК «Селигер Сити» в Москве

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Telegram-канал МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет Telegram-канал SHOT, сотрудники МЧС зашли в опаленную квартиру на разведку. До этого там произошла серия взрывов. Специалисты осматривают помещение.

В МЧС заявляли, что в ЖК горят квартиры с 5-го по 8-й этаж. В результате тушения пожара были спасены семь человек, в том числе ребенок.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что в ЖК «Селигер Сити» слышали несколько взрывов. По предварительной информации, это могли детонировать баллоны с газом.

В результате пожара движение по Ильменскому проезду между домами 14, к. 8 и 14, к. 3 было перекрыто.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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