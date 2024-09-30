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Пропавшего мальчика нашли с помощью дрона с тепловизором в лесу Ленобласти

В Ленобласти с помощью тепловизора нашли пропавшего шестилетнего мальчика в лесу

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Ashley Chan/Global Look Press

В Ленинградской области волонтеры обнаружили пропавшего шестилетнего мальчика в лесу. Ребенка нашли ночью с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Поисковики опубликовали видео с дрона, на котором видно, как мальчик машет руками и зовет на помощь.

Ребенок ушел со двора дачи в садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) «Балтиец» в Ломоносовском районе Петербурга. Рядом с домами находятся лес, два водоема и болото. Поиски начались только после наступления темноты, и волонтеры запустили дрон со специальным оборудованием, который в итоге и помог найти ребенка.

Мальчика нашли всего в километре от домов, под линией электропередачи. Волонтеры вынесли его из леса и передали медикам скорой помощи. По информации РЕН ТВ, ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У него были зафиксированы переохлаждение и множественные ушибы.

Пару дней назад в США 10-летняя девочка пропала во время сна и была найдена в лесу. Ребенок страдает лунатизмом.

Ранее шестилетняя девочка с аутизмом потерялась и три дня выживала в лесу.

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