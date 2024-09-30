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Президент Польши предстанет перед судом после окончания полномочий

Президент Дуда предстанет перед судом 24 октября 2025 года за оскорбление поляков

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президента Польши Анджея Дуду вызовут в суд из-за жалобы по поводу оскорбления политиком зрителей фильма о миграционном кризисе, передает ТАСС.

В сентябре прошлого года он раскритиковал картину режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница». Политик признался, что слова посмотревших ленту сотрудников погранслужбы «Только свиньи сидят в кинозале», его не удивили. По мнению Дуды, в фильме режиссер очерняет погранслужбу республики.

Общественная организация «Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения» сообщила, что первое слушание по делу пройдет 24 октября следующего года в удаленном режиме. Тогда Дуда уже не будет президентом Польши.

В июне Дуда раскритиковал немецких полицейских за тайный ввоз мигрантов в Польшу. Он назвал произошедшее скандалом и отметил, что деятельность полиции Германии можно сравнить с обстановкой на границе Польши и Белоруссии. По его словам, в обоих случаях соседние страны пытались «выпихнуть» нелегальных мигрантов на польскую территорию.

Ранее выяснилось, что польская оппозиция хочет «молодого, величественного и красивого» президента.

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