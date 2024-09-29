Климатолог рассказал, когда в России прекратятся пыльные бури

Пыльные бури на юге России будут продолжаться до интенсивных дождей, рассказал РБК климатолог, доцент Южного федерального университета Александр Иошпа.

По его словам, песчаная взвесь останется в атмосфере до того, как начнутся осадки.

«Даже если ветер прекратится, все, что поднялось в атмосферу, никуда не денется, будет висеть в воздухе и постепенно оседать», — сказал Иошпа.

Он добавил, что песок «будет висеть, пока атмосфера не промоется», а это произойдет только в начале октября. Климатолог назвал происходящее типичной ситуацией и напомнил о «черных бурях» 1970-х, когда в воздух поднимался чернозем.

Пыльные бури накрыли автодороги во многих частях России, в том числе в Ростовской области, Калмыкии и Ставрополье. В ГАИ автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, снижать скорость и держать безопасную дистанцию.

Ранее жительница Ростова рассказала, что на дорогах из-за пыльной бури сбивают животных.