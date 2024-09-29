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Климатолог рассказал, когда в России прекратятся пыльные бури

Климатолог Иошпа: пыльные бури на юге продлятся до интенсивных дождей

Пыльные бури на юге России будут продолжаться до интенсивных дождей, рассказал РБК климатолог, доцент Южного федерального университета Александр Иошпа.

По его словам, песчаная взвесь останется в атмосфере до того, как начнутся осадки.

«Даже если ветер прекратится, все, что поднялось в атмосферу, никуда не денется, будет висеть в воздухе и постепенно оседать», — сказал Иошпа.

Он добавил, что песок «будет висеть, пока атмосфера не промоется», а это произойдет только в начале октября. Климатолог назвал происходящее типичной ситуацией и напомнил о «черных бурях» 1970-х, когда в воздух поднимался чернозем.

Пыльные бури накрыли автодороги во многих частях России, в том числе в Ростовской области, Калмыкии и Ставрополье. В ГАИ автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, снижать скорость и держать безопасную дистанцию.

Ранее жительница Ростова рассказала, что на дорогах из-за пыльной бури сбивают животных.

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