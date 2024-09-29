В районе Самарской области введен режим ЧС из-за лесного пожара

В Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара введен режим ЧС, сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, площадь активного горения составляет 7 га, а площадь, пройденная огнем, — 150 га. Тушение осложняется отсутствием подъездов для пожарной техники и труднодоступностью местности. В борьбе с огнем участвуют 181 человек и 36 единиц техники, а также вертолет и группа беспилотников.

В МЧС отметили, что пострадавших, как и угрозы населенным пунктам, нет.

В Спасском районе Рязанской области тоже был введен режим ЧС. По словам губернатора, в регионе установлен пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех последних дней сильный ветер обрывает линии электропередачи, а от искр загораются сухая листва и трава. Распространению пламени также способствует ветер. Сложная ситуация сложилась не только в Спасском, но и в Рязанском и Шиловском районах.

Ранее в Мордовии пожар распространился на десятки домов.