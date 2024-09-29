Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В районе Самарской области введен режим ЧС из-за лесного пожара

МЧС: в Сызранском районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

close
Shutterstock

В Сызранском районе Самарской области из-за крупного лесного пожара введен режим ЧС, сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, площадь активного горения составляет 7 га, а площадь, пройденная огнем, — 150 га. Тушение осложняется отсутствием подъездов для пожарной техники и труднодоступностью местности. В борьбе с огнем участвуют 181 человек и 36 единиц техники, а также вертолет и группа беспилотников.

В МЧС отметили, что пострадавших, как и угрозы населенным пунктам, нет.

В Спасском районе Рязанской области тоже был введен режим ЧС. По словам губернатора, в регионе установлен пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех последних дней сильный ветер обрывает линии электропередачи, а от искр загораются сухая листва и трава. Распространению пламени также способствует ветер. Сложная ситуация сложилась не только в Спасском, но и в Рязанском и Шиловском районах.

Ранее в Мордовии пожар распространился на десятки домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами