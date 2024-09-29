В сети появилось видео с места ДТП в Краснодарском крае

МЧС России опубликовало видео с места столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

В МЧС подчеркнули, что пожарные в текущий момент ликвидируют возгорание на месте происшествия на 35 квадратных метрах. Водитель автобуса не выжил в аварии, еще пять пассажиров получили травмы, трое из них — дети.

В ведомстве добавили, что на месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.

По данным Telegram-канала Baza, в сгоревшем под Краснодаром автобусе, который столкнулся лоб в лоб с грузовиком, могли быть болельщики петербургского «Зенита». По данным издания, сейчас известно о том, что 22 человека пострадали в результате ДТП.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунская. По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. На данный момент пожар удалось локализовать.

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