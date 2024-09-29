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Мощный взрыв в многоэтажке Курска после атаки БПЛА попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео момента взрыва в многоэтажке в центре Курска

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Телеграм-каналы «ЧП Курск»/«SHOT»

Telegram-канал Baza опубликовал еще одну видеозапись с камер наблюдения, на которой можно увидеть мощный взрыв в многоэтажке в Курске после атаки БПЛА.

Утром 29 сентября дрон ВСУ попал в жилую пятиэтажку в центре города, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В доме частично разрушены две квартиры. В главном военном следственном управлении СК России сообщили, что здание получило «значительные» повреждения. В ведомстве назвали удар дрона «целенаправленной атакой» и «очередным преступлением» Вооруженных сил Украины против мирного населения Курской области. Следователи подчеркнули, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сумма ущерба поврежденного из-за атаки БПЛА дома предварительно составила примерно 5 млн руб. По словам чиновника, сейчас коммуникаций нет только в одном подъезде: там их подключат после укрепления несущих конструкций. На восстановление фасада понадобится три-четыре недели. Кроме того, при атаке дрона была повреждена остановка, ее остекление заменят 30 сентября.

Ранее очевидица рассказала об атаке по жилому дому в Курске.

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