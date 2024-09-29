Политический комментатор сообщил о падении вертолета с лидерами КСИР и хуситов в Иране

В Иране разбился вертолет, на борту которого находились высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов, написал политический комментатор Махьяр Тоуси в соцсети X.

Он не уточнил, откуда у него данные о авиакатастрофе. Иранские СМИ эту информацию не подтверждали.

35-летний Тоуси родился в Иране, в настоящее время живет в Великобритании. В мае 2018 года он безуспешно баллотировался на пост кандидата от Консервативной политической партии. Сейчас у него свой канал на YouTube.

В этом году в Иране уже произошла авиакатастрофа с вертолетом, в котором находились высокопоставленные чиновники. 19 мая Bell 212 президента Ирана Эбрахима Раиси упал недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном и в 600 км от Тегерана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения. По информации государственного иранского телевидения, вертолет президента врезался в горный пик. Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они не выжили.

Ранее в Зимбабве разбился президентский вертолет.