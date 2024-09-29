В Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек. Об этом сообщает aif.ru.

Волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров рассказал, что к ним на горячую линию поступил звонок от женщины. Она сообщила, что ее мужа и несколько десятков человек держат в неволе цыгане. Мужчина успел сообщить об этом супруге по телефону. Он рассказал, что это происходит в поселке Ровно в Тульской области.

Пленных удалось освободить, среди них был ветеран СВО.

«Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни», — рассказал Гончаров.

Там он и попал в рабство. Цыгане находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок == разгружать машины с овощами и фруктами. За такую работу цыгане обещали от 3 до 5 тысяч рублей. Они также забирали у своих заложников паспорта и заставляли их собирать яблоки.

До этого в Ставропольском крае цыгане пришли к жене бойца СВО, угрожая ей похищением.

Ранее участника СВО осудили за дезертирство.