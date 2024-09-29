Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цыгане держали в рабстве ветерана СВО

В Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек

close
«Движение Альтернатива»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Движение Альтернатива»

В Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек. Об этом сообщает aif.ru.

Волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров рассказал, что к ним на горячую линию поступил звонок от женщины. Она сообщила, что ее мужа и несколько десятков человек держат в неволе цыгане. Мужчина успел сообщить об этом супруге по телефону. Он рассказал, что это происходит в поселке Ровно в Тульской области.

Пленных удалось освободить, среди них был ветеран СВО.

«Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни», — рассказал Гончаров.

Там он и попал в рабство. Цыгане находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок == разгружать машины с овощами и фруктами. За такую работу цыгане обещали от 3 до 5 тысяч рублей. Они также забирали у своих заложников паспорта и заставляли их собирать яблоки.

До этого в Ставропольском крае цыгане пришли к жене бойца СВО, угрожая ей похищением.

Ранее участника СВО осудили за дезертирство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами