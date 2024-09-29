В Узбекистане оштрафовали педагога за избиение русскоязычного ученика

Суд в Ташкенте оштрафовал педагога Озоду Равшанову, избившую русскоязычного ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщает gazeta.uz.

Суд признал ее виновной по статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения.

25 сентября стало известно, что в школе №188 в Чиланзорском районе учительница избила ученика шестого класса за просьбу вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

После этого классный руководитель заставиламальчика извиниться перед учительницей.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане заявили, что «лица, применяющие насилие к детям, в образовательных учреждениях должны быть освобождены от должности и привлечены к ответственности».

В результате Равшанову арестовали на семь суток. При этом она получила наказание не за избиение учащегося, а за драку с заместителем директора другого образовательного учреждения, в котором педагог работала до этого.

Ранее в российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя.