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В Ростовской области ввели ЧС из-за пожара после падения БПЛА

Голубев: в Ростовской области ввели ЧС из-за пожара после падения БПЛА

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Александр Астафьев/РИА Новости

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожара, который произошел после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, в Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара. Голубев добавил, что режим ЧС был введен на территории лесничества в Селивановском сельском поселении.

Утром 29 сентября губернатор региона заявил, что лесной пожар произошел в Милютинском районе Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата.

В тот же день министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны перехватили и уничтожили 125 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 67 — сбили в воздушном пространстве Волгоградской области. В небе над Ростовской областью ликвидировали 18 беспилотников, а в небе над Воронежской и Белгородской областями — по 17 летательных аппаратов.

Кроме того, три дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря. Еще по одному БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Курской и Брянской областях.

Ранее в Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелась трава.

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