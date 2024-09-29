В Рязанской области огонь подобрался к населенным пунктам

В Рязанской области природные пожары угрожают населенным пунктам, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в опасности села Воскресеновка и Ижевское. В первом пламя уже уничтожило десять построек. Во втором, где всего порядка 30 домов, организовано окарауливание территории.

В Спасском районе Рязанской области, где находятся эти населенные пункты, ввели режим ЧС. В регионе установлен пятый класс пожарной опасности (самый высокий). На протяжении трех последних дней сильный ветер обрывает линии электропередачи, а от искр загораются сухая листва и трава. Распространению пламени также способствует ветер. Сложная ситуация сложилась не только в Спасском, но и в Рязанском и Шиловском районах. На фоне происходящего губернатор области призвал жителей воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

Ранее в Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики.