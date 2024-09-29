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Стали известны подробности уголовного дела экс-депутата Госдумы Шилкина

«Ъ»: экс-депутат Госдумы Шилкин признал вину в растрате

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Государственная Дума

Бывший депутат Государственной думы России Григорий Шилкин от партии «Новые люди» признал вину в растрате. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В публикации подчеркивается, что Шилкин в период с 2009 по 2021 год являлся генеральным директором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП). По версии следствия, в 2018 году компания получила в собственность 38 автомобилей, а в 2019 году машины были проданы за 2,803 млн рублей. По данным оценочной судебной экспертизы, стоимость транспортных средств была в десять раз ниже рыночной, составлявшей 23 млн 803 тыс. руб.

Издание подчеркивает, что во время официального обвинения Шилкину он полностью признал свою вину.

26 сентября Басманный суд Москвы арестовал Шилкина по делу о растрате.

По решению суда экс-парламентария заключили под стражу до 24 ноября текущего года. По данным суда, Шилкину вменяется обвинение в рамках нарушения части 4 статьи 160 УК РФ, которая звучит как «Присвоение или растрата».

Ранее депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся.

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